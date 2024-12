Weihnachtsaktion im Kreis Esslingen: „Herzensgeschenke“ sollen einsame Senioren erfreuen

1 Ramona Morcinek und Frauke Bauer (rechts) freuen sich auf gespendete Päckchen. Foto: privat

Das Asklepia Seniorenzentrum in Notzingen (Kreis Esslingen) sammelt Weihnachtsgeschenke für ältere Menschen ohne Familie. Die Päckchen sollen an den Festtagen kreisweit verteilt werden. So kann jeder Spendenwillige mitmachen.











Link kopiert

Weihnachten, das Fest der Liebe, wird traditionell im Kreis der Familie gefeiert. Heiligabend ohne Bescherung ist für die meisten Menschen unvorstellbar. Doch wer beschenkt ältere Menschen, die keine Angehörigen mehr haben? „Die Feiertage sind für viele Heimbewohner ziemlich schmerzlich und traurig“, weiß Frauke Bauer aus Erfahrung. Alle Jahre wieder erlebt die Leiterin des Asklepia Seniorenzentrums in Notzingen die Einsamkeit von Senioren. „In dieser Zeit spüren sie die Stille noch stärker.“ So kam ihr die Idee zur Aktion „Herzensgeschenke“ – und jeder Kreisbewohner kann mitmachen, indem er ein kleines Weihnachtspäckchen packt.

Einsamen Senioren eine Freude bereiten, das ist das Anliegen von Frauke Bauer und ihren Mitstreitern. „Ein liebevolles Herzensgeschenk ist mehr als nur ein Paket“, betont die engagierte Altenpflegerin. „Es ist ein Zeichen, dass jemand an einen denkt, dass man wertgeschätzt wird. Es kann Herzen öffnen, Erinnerungen wecken und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Die Päckchen können bis zum 22. Dezember in der Einrichtung abgegeben werden – gern versehen mit einem persönlichen Gruß an den Empfänger und gefüllt mit netten Gaben.

Die „Herzensgeschenke“ werden an Weihnachten übergeben

Das können zum Beispiel Süßigkeiten, ein Buch, ein Schal oder ein paar kuschelige Socken sein, zählt Frauke Bauer auf. Aber auch über Basteleien oder Pflegeprodukte würden sich die älteren Menschen freuen. Echte Kerzen, Alkohol und Medizinprodukte hingegen sind tabu. Nicht nur deshalb ist es wichtig, den Inhalt auf einem Zettel zu notieren – die Angaben helfen auch einzuschätzen, ob das Geschenk für einen Mann oder eine Frau geeignet ist. Der Wert des Präsents sollte laut Frauke Bauer 20 Euro nicht übersteigen. Die Päckchen werden dann über Weihnachten persönlich von ihr und ihren Mitarbeitern an Senioren übergeben.

Mit einem kleinen Geschenk kann jeder bei der Aktion große Freude bescheren. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Aktion, betont Frauke Bauer, soll sich nicht nur auf die Bewohner des Notzinger Hauses und der Schwester-Einrichtung in Kirchheim beschränken. „Wir freuen uns, wenn auch andere Seniorenzentren im Kreis Esslingen mitmachen wollen.“ Kontakte zu einigen Einrichtungen habe sie bereits geknüpft. „Die Rückmeldungen sind durchaus positiv.“ Was sie nicht verwundert: Seit über 20 Jahren arbeitet sie in der Altenpflege und weiß: „In allen Seniorenwohnheimen ist die Weihnachtszeit ein großes Thema.“

Freilich: Weil es ein solches Projekt bislang noch nicht gegeben habe, sei die Planung schwierig, räumt Frauke Bauer ein. Wie viele Geschenke von Freiwilligen gespendet werden, lasse sich ebenso wenig vorhersagen, wie die Anzahl möglicher Empfänger. Doch sie sei optimistisch, viele Unterstützer zu finden.

Von Jahr zu Jahr sollen es mehr „Herzensgeschenke“ werden

Für ihre Idee wirbt sie daher auch öffentlich: In verschiedenen Apotheken und Arztpraxen im Raum Kirchheim hängen inzwischen entsprechende Plakate, auch Flyer mit allen nötigen Informationen liegen dort aus. Zudem soll die Aktion über die sozialen Netzwerke beworben werden. „Wir hoffen, dass die Premiere ein voller Erfolg wird“, sagt Frauke Bauer. Ihr großes Ziel ist es, Jahr für Jahr mehr „Herzensgeschenke“ einzusammeln.

Die Abgabe der „Herzensgeschenke“ ist von Montag bis Freitag, jeweils von 16 bis 18 Uhr, im Asklepia Seniorenzentrum Notzingen, Müllerweg 17, möglich. Fragen werden unter der Telefonnummer 0 70 21 / 72 44 100 oder per Mail an frauke.bauer@asklepia.de beantwortet.