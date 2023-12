Weihnachts-Buchtipps von Esslinger Lese-Fans: Lesefreuden unterm Christbaum

1 Nach der Hektik der Vorweihnachtszeit freuen sich viele auf geruhsame Stunden, die genügend Zeit und Muße für eine entspannte Lektüre bieten. Foto: imago images/Shotshop/Iordache Magdalena

Es kann so viel Freude machen, an Weihnachten ein schönes Buch zu lesen oder andere mit einer besonderen Lektüre zu beglücken – vorausgesetzt, man hat das richtige Buch zur Hand. Kenner und Liebhaber der Literatur verraten ihren persönlichen Favoriten.











Weihnachten rückt immer näher, und so langsam kommt der eine oder die andere ins Grübeln, weil noch ein paar zündende Geschenkideen fehlen – ganz egal, ob man Familie und Freunde oder sich selbst beschenken möchte. Ein gutes Buch kann Freude machen. Doch die Auswahl ist groß, und wer ob der prall gefüllten Regale in den Buchhandlungen den Überblick behalten möchte, muss sich schon ziemlich gut auskennen. Unsere Zeitung hat Fachleute und bekennende Buch-Enthusiasten nach ihren ganz persönlichen Lese- und Geschenkideen für frohe und unterhaltsame Festtage gefragt. Neben aktuellen Titeln geben sie auch Titeln eine Chance, die ein Wiederlesen in weihnachtlicher Ruhe verdient haben.