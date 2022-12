1 Zu viele Geschenke ? Nein, würden wohl die meisten Kinder sagen. Viele Experten sehen das anders. Foto: dpa/Michael Hanschke

Konsumrausch statt Besinnlichkeit, materieller Überbietungswettbewerb statt echte Zuwendung: Kritik wie diese hört man häufig, wenn es ums Beschenken insbesondere von Kindern geht. Experten erklären, welche Auswirkungen zu viele Geschenke auf Kinder haben.















Link kopiert

Wird es wieder ein bunter Berg von Paketen sein unterm Baum, dass die Kinder gar nicht wissen wo anfangen und wo aufhören? Dass sie geradezu überwältigt sind, im Positiven wie im Negativen? Oder werden es dieses Mal doch ein paar Geschenke weniger sein? Die Debatte, wie viele Präsente Kindern an Weihnachten überhaupt guttun, läuft seit Jahren. Experten sagen: weniger ist mehr. Für Eltern und Großeltern ist das nicht so einfach. Und trotz Energiekrise und Inflation ist die Kaufbereitschaft weiter beträchtlich. Was also tun?