Weihnachten in Stuttgart: „Trees for free“ – die Gratis-Weihnachtsbäume vom Karlsplatz

1 Auf dem Karlsplatz gibt’s Gratis-Weihnachtsbäume. Foto: Jan Sellner

Kurz vor Weihnachten und noch keinen Weihnachtsbaum? Auf dem Stuttgarter Karlsplatz kann man sich gratis bedienen – wenn man nicht wählerisch ist











Ja, ist Weihnachten denn schon vorbei? Den Eindruck kann man haben, wenn man am Montagnachmittag über den Karlsplatz mit dem finnischen Weihnachtsdorf geht. Zwischen Kastanien liegt ein großer Berg von Tannenbäumen; es sieht aus wie auf einem Weihnachtsbaum-Sammelplatz nach Neujahr. Dabei ist erst der 22. Dezember, Heiligabend steht noch vor der Tür.

Ein Schild verrät, um welche Art Sammelplatz es sich handelt: „Trees for free – Weihnachtsbäume zum Mitnehmen“, steht da zu lesen. Und nun ist klar: Nicht Weihnachten ist vorbei, sondern das finnische Weihnachtsdorf auf dem Karlsplatz, das einen Tag vor dem Weihnachtsmarkt schließt. Die Buden machen dicht; Elche werden von den Dächern entfernt. Der große Haufen Tannenbäume ist ein Teil der ausrangierten Deko.

Weihnachtliches Strahlen: die Familien Edinger und Hildebrand sind fündig geworden. Foto: Jan Sellner

Tradition mit Nadeln und Spaß

Kenner wissen, dass hier was zu holen ist. Die Familien Hildebrand aus Heumaden und Edinger aus Gablenberg waren um Punkt 15 Uhr hier, um sich einen Tannenbaum abzuholen. „Das machen wir jedes Jahr so“, erklären sie. Aus Spaß an der Freude. Bestens gelaunt halten die Familienväter je einen stattlichen Baum in der Hand, die anderen holen Glühwein. „Das sind zwar keine Nordmanntannen, aber für die Feiertage reicht’s“, sagen sie. Man dürfe nur nicht zu sehr an den Bäumen rütteln, weil sie dann schnell nadelten. Doch das nehmen sie in Kauf. Ebenso den an manchen Stellen schütteren Bewuchs. „Wir schmücken dann eben mehr“, sagen sie lachend.

Bei den Hildebrands und Edingers, das ist zu spüren, macht Weihnachten Spaß und beginnt vor dem großen Tannenbaum-Haufen auf dem Karlsplatz. Sie hätten die Gratis-Bäume auch schon in der Stadtbahn transportiert, sagen sie. Diesmal verladen sie die sperrigen Gehölze im Auto. Ganz ohne Stress, dafür mit viel Spaß. „Frohe Weihnachten!“, sagen sie und heben die Glühweintassen.