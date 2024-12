Weihnachten in Esslingen und der Welt: Wie ein Christbaum für das Tierwohl genutzt wird

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt Esslingen Beschicker und Besucher trotzen dem Regen beim Fackelumzug zur Burg

Der Fackelumzug zur Burg ist ein Highlight zum Ende des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes in Esslingen. Trotz zeitweise starken Regens sind auch in diesem Jahr am Donnerstagabend zahlreiche Menschen die Burgsteige hinauf gewandert.