Weihnachten im Kreis Esslingen: Sternstunden in den Kirchen des Landkreises

Open-Air-Veranstaltungen, auf einem Bollerwagen transportierte Festgefühle oder Musik aus allen Ecken der Esslinger Stadtkirche: Über die Weihnachtsfeiertage bieten die Kirchen mehr als die bekannt-vertrauen Gottesdienstmuster.











Zu Weihnachten möchten auch die beiden großen christlichen Kirchen ihren Gläubigen Geschenke machen. Zu dem hohen christlichen Fest organisieren sie einige Extras.

Feiern im Freien Hier herrschen fast reale Bedingungen. Im Stall von Bethlehem könnte es zur Zeit der Geburt Christi kalt gewesen sein, meint Bernhard Wuchenauer, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit im katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen. Darum passe die „Hirtenweihnacht“ im Freien an Heiligabend um 17 Uhr in Filderstadt-Bonlanden so gut in den weihnachtlichen Kontext. Unverstellt in der Kälte werde unterhalb der Kirche „Zu unserer lieben Frau“ im Freien gefeiert – mit Kerzenschein, Sternenlicht, Gesang und kreativen Elementen.

Neue Nuancen Es ist eine alte Geschichte, die doch immer wieder neu erzählt werden kann. Krippenspiele, erklärt Ulrike Rapp-Hirrlinger, Pressebeauftragte der evangelischen Kirche im Kreis Esslingen, werden traditionell am vierten Advent aufgeführt. Da dieser Tag aber in diesem Jahr auf den Heiligen Abend fällt, seien am 24. Dezember Darstellungen der Geburt Christi in fast allen Kirchengemeinden im Kreis Esslingen zu sehen. In Deizisau präsentieren Konfirmanden an Heiligabend um 15.30 Uhr in einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche eine modernisierte Version: „Menschen aus unserer Zeit begegnen dem Neugeborenen.“ In der Esslinger Johanneskirche machten mehr als 30 Darsteller beim Krippenspiel an Heiligabend von 15.30 Uhr an mit. In der Stadtkirche Esslingen findet das Krippenspiel erstmals nicht am Nachmittag in der Frauenkirche, sondern morgens um 10.30 Uhr in St. Dionys statt.

Erinnerungen für Jugendliche Es gibt auch die „junge“ Weihnacht mit Angeboten für junge Menschen. Etwa den Gottesdienst an Heiligabend von 17 Uhr an in Deizisau. Der Titel „Schatz der Erinnerung“ scheint sich zwar eher an ältere Besucher zu richten, doch die Veranstaltung ist laut Bernhard Wuchenauer für Jugendliche gedacht. Beim Weihnachts-YouGo! gebe es die Band Just be, eine tolle Gemeinschaft und einen Ort, um Weihnachten zu erleben. Von Jugendlichen für Jugendliche ist ein Gottesdienst von 17 Uhr an in der St. Paulus-Kirche in Neckartenzlingen unter dem Motto „Weihnachten weltweit“ mit einer Saxofon-Band gedacht.

Teamwork Gemeinsam geht es auch. Ein ökumenischer Gottesdienst beginnt an Heiligabend auf dem Rathausplatz in Esslingen um 18.15 Uhr im Freien.

Unter freiem Himmel Open-Air begeht auch die evangelische Kirche Weihnachten. Am 26. Dezember um 17 Uhr lädt die Kirchengemeinde an der Waldbühne auf dem Esslinger Zollberg zur Waldweihnacht ein, an Heiligabend wird in Hegensberg-Liebersbronn um 22 Uhr im Kirchgarten Gottesdienst gehalten. Zu „Weihnachten an der Straßenecke“ lädt an Heiligabend ab 17 Uhr die Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz in Esslingen an verschiedenen Orten in der Gemeinde ein.

Kirche unterwegs Sie haben vieles mit dabei, was an Weihnachten gebraucht wird – Christbaum, Krippe, Feuerschale, Musik. Diese Utensilien werden auf einen Bollerwagen geladen, und dann macht ein Team der evangelischen Esslinger Johanneskirche um 17 Uhr im Innenhof der Diakonie Stetten in der Richard-Hirschmann-Straße Station. Dort wird ein kurzer Bollerwagengottesdienst unter freiem Himmel gefeiert.

Licht in dunkler Jahreszeit Friedenszeichen in Kriegszeiten: Die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine haben den katholischen Dekan Volker Weber eine Aktion starten lassen. In vielen katholischen Kirchen, Einrichtungen und kirchlichen Orten im Dekanat Esslingen-Nürtingen stehen ein Friedenslicht und Karten mit einer Hinführung zum Friedenslicht, einem Gebet und einem Segen zur Mitnahme bereit. Das Friedenslicht, erklärt Volker Weber, wird vor dem dritten Advent in Bethlehem am Geburtsort Jesu entzündet und von Pfadfindern in Europa verteilt. Es soll nicht nur in Kriegsländern Trost spenden: „Aus der Zeit der Pandemie wissen wir, dass es eine größere Zahl an Menschen gibt, die an Weihnachten auch außerhalb von Gottesdiensten eine Kirche aufsuchen möchten. Mit dem Friedenslicht und der Gebetskarte können wir ihnen einen geistlichen Anstoß zum Mitnehmen anbieten“, erklärt Bernhard Wuchenauer.

Klang von Weihnachten „Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit“: Doch zum Fest gibt es noch mehr Musik. Sie sei ein zentrales Element vieler Gottesdienste, sagt Ulrike Rapp-Hirrlinger: „Chöre und Bands treten ebenso auf wie kleinere Ensembles oder Solistinnen und Solisten.“ In der Esslinger Stadtkirche wird an Heiligabend von 17 Uhr an aus allen Ecken gesunden. Zu Gehör gebracht werden bei diesem „Quempas“-Singen Kirchenlieder und das namensgebende „Quem pastores laudavere“ (Den die Hirten lobten sehre). In Hegensberg-Liebersbronn gibt es am 26. Dezember von 10 Uhr an einen Gottesdienst mit Weihnachtsliedersingen.

Mehr zu den Angeboten der evangelischen Kirche steht unter https://www.ev-kirche-esslingen.de unter dem Stichwort „Gottesdienste“. Die katholischen Angebote sind unter https://dekanat-es-nt.drs.de ebenfalls unter „Gottesdienste“ aufgelistet.