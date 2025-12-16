Weihnachten auf den Fildern: Welche Lokale haben an Heiligabend geöffnet?
1
Silvia Forlano ist seit 1988 im Anker in Bernhausen tätig. Das Lokal öffnet seit Jahr und Tag an Heiligabend – so auch wieder dieses Jahr. Es gibt Saitenwürstle und Kartoffelsalat. Foto: Caroline Holowiecki

Nicht jeder kann oder will am 24. Dezember ein Festtagsmenü kochen. Allerdings haben auf der Filderebene nur wenige Lokale geöffnet. Eine Auswahl an Anlaufstellen.

Heiligabend ausspannen, daheim mit der Familie sitzen, vielleicht einen Klassiker im TV anschauen – so verbringen viele Menschen den 24. Dezember. Silvia Forlano wird indes das tun, was sie immer tut. Arbeiten. Sie ist die Betreiberin der Gaststätte Anker in Bernhausen, und sie ist eines der ganz wenigen Lokale, die an Heiligabend öffnen.

