1 Sophia Schlosser (rechts) übergibt den von Inner Wheel ausgelobten Sozialpreis an einen Sechstklässler der Ostfilderner Lindenschule – sehr zur Freude von Schulleiterin Friederike Hoffmann. Foto: Kerstin Dannath

Sie nehmen nur Frauen auf, und sie haben die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Situation ihres Geschlechts im Blick: Die Service-Clubs Soroptimist und Inner Wheel funktionieren nach ganz eigenen Regeln















Sie reden sich mit „Schwester“ oder „Freundin“ an. „Brüder“ oder „Freunde“ gibt es in ihren Reihen nicht, denn Soroptimist International und Inner Wheel nehmen nur Frauen auf. Auch in Esslingen gibt es diese Serviceorganisationen, die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Verbesserungen für Frauen im Blick haben.