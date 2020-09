1 Immer wieder zieht es Stuttgarter mit Migrationshintergrund zurück in das Herkunftsland. Manche Stuttgarter wandern aber auch dauerhaft aus. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Stuttgart hat zwar in den letzten Jahren an Einwohnern zugelegt, doch tausende von Menschen mit Migrationshintergrund kehrten in ihre Heimat zurück. Etwa 5000 Stuttgarter sind von 2017 bis 2019 ausgewandert. Das hat eine Auswertung des statistischen Amtes der Stadt ergeben.

Stuttgart - In den beiden vergangenen Jahren ist die Gesamteinwohnerzahl Stuttgarts auf mehr als 600 000 angestiegen. Zugleich haben zwischen 2017 und 2019 rund 44 000 Menschen der Stadt den Rücken gekehrt und sind ins Ausland verzogen. Nach Angaben des statistischen Amts der Stadt waren knapp 90 Prozent der Wohnsitzverlagerungen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, circa 5000 deutsche Staatsbürger haben sich abgemeldet, um dauerhaft oder vorübergehend ins Ausland zu übersiedeln.

65 Prozent der Wegziehenden hatten europäische Länder als Ziel, allen voran Rumänien (4000). Danach folgten mit Abstand Kroatien (2200), Italien (2100), die Türkei (1900) und Polen (1700). Während die Fortzüge in die Türkei sowie nach Kroatien und Italien auf die große Anzahl der in Stuttgart lebenden Einwohner aus diesen drei Ländern zurückzuführen sei (100 bis 200 Wegzüge pro 1000 Einwohner), liege der Grund bei den Fortzügen nach Rumänien und Polen oftmals in einem kurzfristigen Arbeitsaufenthalt in der Landeshauptstadt (700 beziehungsweise 400 Fortzüge pro 1000 Einwohner), so die Statistiker.

Am wenigsten Wegzüge nach Afrika, Australien und Neuseeland

Aber auch weiter entfernte Länder haben vom Zuzug aus Stuttgart profitiert. Etwa 10 000 Personen zogen zurück nach Asien, insbesondere nach Indien (3800), China (1600) und Japan (700), etwa 350 nach Syrien und in den Irak. Auffällig ist die hohe Zahl von Fortzügen nach Indien, denn durchschnittlich lebten in den letzten Jahren nur circa 3400 Inder in Stuttgart. Dabei spielen vermutlich Studierende sowie Mitarbeiter internationaler Firmen, die nur vorübergehend in Stuttgart sind , eine Rolle. Nach Amerika zogen 3500 Personen , knapp die Hälfte davon in die USA (1700), danach folgten mit Abstand Brasilien (600) sowie Kanada (300) und Mexiko (300). Bei den afrikanischen Ländern lagen Ägypten (300), Algerien (200) und Tunesien (150) vorn. Insgesamt gingen aber nur vier Prozent aller Fortzüge im Betrachtungszeitraum nach Afrika (1700). Noch weniger waren nur ins weit entfernte Australien (250) sowie nach Neuseeland (50) zu verbuchen.