Wegfall der Maskenpflicht an Stuttgarter Schulen

1 Beim Weg durchs Schulhaus ist die Maske weiter für alle Pflicht. Foto: imago images/Michael Weber

Am Montag ist an vielen Stuttgarter Schulen die Maskenpflicht im Klassenzimmer weggefallen. An einigen musste sie kurz darauf wieder angeordnet werden – wegen Infektionsfällen. Viele Schulleiter und der Gesamtelternbeirat appellieren wegen des erhöhten Infektionsrisikos zum freiwilligen Maskentragen.

Stuttgart - Im Prinzip müssen Schüler an Stuttgarter Schulen wegen der geringen Inzidenz seit Montag auf dem Schulhof (unter 50) und im Klassenzimmer (unter 35 und seit zwei Wochen kein Infektionsfall an der Schule) keine Maske mehr tragen – auf den Gängen, im Treppenhaus und auf den Toiletten jedoch weiterhin. Diese Information des Kultusministeriums erreichte die Schulleiter am vergangenen Freitagabend. Bei Schulen und Familien hat sie Freude, vor allem aber Sorge ausgelöst. Und Unsicherheit.