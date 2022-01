Schulbeginn in Stuttgart So lief der erste Schultag nach den Weihnachtsferien

Trotz steigender Inzidenzen hält sich die Zahl der positiv getesteten Schüler in Stuttgart nach den Weihnachtsferien im Rahmen. Auch in den Kollegien müssen nur wenige Lehrkräfte in Quarantäne. Aber die Anspannung bleibt.