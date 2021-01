Auto prallt in Esslingen mit Linienbus zusammen

1 Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Stefan Puchner

Am frühen Montagmorgen hat ein 42-Jähriger in Esslingen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Bus der Linie 114 gekracht. Der Schaden beträgt etwa 18.000 Euro.

Esslingen - Am frühen Montagmorgen sind auf der Schorndorfer Straße in Esslingen ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 18.000 Euro.

Demnach fuhr ein 42 Jahre alter Mann gegen 6 Uhr mit seinem Van in Richtung Stadtmitte. In einer scharfen Rechtskurve kam er auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen und krachte in den entgegenkommenden Bus der Linie 114.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Van des 42-Jährigen war aber so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Bergung des Autos war die Schorndorfer Straße in Richtung Oberhof für eine Dreiviertelstunde gesperrt.