Wegen Schäden an einer Brücke in Stuttgart

Foto: Elke / Hauptmann

Von 11. bis 13. Mai steht auf Höhe des Großmarkts in Richtung Esslingen nur eine Spur zur Verfügung. Es drohen Staus – auch auf der B 14 aus Richtung Fellbach.















Die Geschichte um die Schäden an den Brücken in Stuttgart setzt sich weiter fort. Aufgrund von kurzfristig erforderlichen Bauarbeiten an der ehemaligen Eisenbahnbrücke und der heutigen Versorgungsleitung zwischen dem Mercedes Benz-Werk Untertürkheim und dem Stuttgarter Großmarkt in Wangen kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 10. Von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. Mai, muss eine Fahrspur in Richtung Esslingen gesperrt werden.

Betonplatten drohen auf die Fahrbahn zu fallen

Bei einer routinemäßigen Überprüfung wurden an der Brücke am Langwiesenweg, die heute als Fußweg von Daimler-Mitarbeitern als direkte Verbindung über den Neckar genutzt wird, erhebliche Schäden durch Korrosion festgestellt. Nach Auskunft der Stadt sind vor allem die Stahlträger verrostet, auf denen die Betonplatten aufliegen. Um die Sicherheit der Fußgänger auf der Brücke und auch des Verkehrs auf der darunter liegenden B 10 nicht zu gefährden, hat sich die Stadt kurzfristig für einen Austausch der Betonplatten entschieden.

Verkehr von der B 14 wird über die Benzstraße geleitet

Um die Arbeiten zügig und vor allem auch sicher durchführen zu können, bleibt nicht nur die Brücke bis auf weiteres gesperrt, die Sperrung erfolgt auch tagsüber. Daher steht auf dem betroffenen Abschnitt für den Verkehr nur eine Fahrspur in Richtung Esslingen zur Verfügung. Diese wird auf die Auffahrt vom Großmarkt verlegt. Die Abfahrt von der B 14 auf die B 10 ist daher nicht möglich. Der Verkehr wird bereits an der Ausfahrt Benzstraße in Richtung Untertürkheim umgeleitet. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Stadt am Samstag, 13. Mai abgeschlossen werden.