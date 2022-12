In Ebersbach sollen Eltern in Kitas aushelfen

1 Damit Kitas nicht schließen müssen, wenn Personal fehlt, helfen in Ebersbach künftig Eltern aus. Foto: dpa

In Ebersbach im Kreis Göppingen springen Mütter und Väter künftig in Kitas ein, wenn es personell klemmt. Ihr Aufgabenspektrum ist eng begrenzt. Warum die pädagogischen Fachkräfte die Unterstützung trotzdem mit gemischten Gefühlen sehen.















Link kopiert

Engpässe, Notbetrieb – in den Kindergärten in Ebersbach war dieses Jahr immer wieder Land unter. Die Personaldecke war dünn, Krankheitsausfälle schlugen gnadenlos durch. Mittlerweile hat der Gemeinderat an der Stellschraube für die erweiterte Personalsuche gedreht, jetzt kommt die nächste Schraube. Die Stadt will schauen, dass bei Personalnot Eltern aushelfen können. Das wird jetzt als Versuch aufs Gleis gesetzt, dazu wird eine Modellkita ausgewählt. Nach einem halben Jahr will man sehen, was es gebracht hat.