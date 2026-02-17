Wegen Özdemir-Hochzeit: „Darf ich auch um Mitternacht heiraten?“ – Palmer erhält mehrere Beschwerden

„Darf ich auch um Mitternacht heiraten?“ – Palmer erhält mehrere Beschwerden

1 Cem Özdemir hat am Valentinstag um kurz nach Mitternacht Flavia Zaka geheiratet, Boris Palmer machte es in seiner Rolle als Standesbeamter möglich. Foto: Facebook-Profil Boris Palmer, imago/Markus Ulmer

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat im Tübinger Rathaus geheiratet – um Mitternacht. Sein Standesbeamter, OB Boris Palmer, muss sich nun gegen Kritik wehren.











Boris Palmer und Cem Özdemir haben am vergangenen Wochenende viele Journalisten überrascht: Wegen der angekündigten Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hatten mehrere Medienvertreter am Samstagvormittag vor dem Tübinger Rathaus vergeblich gewartet. Anders als zuvor angenommen, war die standesamtliche Trauung von Özdemir und der Kanadierin Flavia Zaka bereits um kurz nach Mitternacht am Valentinstag über die Bühne gegangen.