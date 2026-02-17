Wegen Özdemir-Hochzeit: „Darf ich auch um Mitternacht heiraten?“ – Palmer erhält mehrere Beschwerden
1
Cem Özdemir hat am Valentinstag um kurz nach Mitternacht Flavia Zaka geheiratet, Boris Palmer machte es in seiner Rolle als Standesbeamter möglich. Foto: Facebook-Profil Boris Palmer, imago/Markus Ulmer

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat im Tübinger Rathaus geheiratet – um Mitternacht. Sein Standesbeamter, OB Boris Palmer, muss sich nun gegen Kritik wehren.

Boris Palmer und Cem Özdemir haben am vergangenen Wochenende viele Journalisten überrascht: Wegen der angekündigten Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hatten mehrere Medienvertreter am Samstagvormittag vor dem Tübinger Rathaus vergeblich gewartet. Anders als zuvor angenommen, war die standesamtliche Trauung von Özdemir und der Kanadierin Flavia Zaka bereits um kurz nach Mitternacht am Valentinstag über die Bühne gegangen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.