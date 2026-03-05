1 Der Preis für einen Liter Diesel liegt mancherorts bei über zwei Euro. Foto: Marcus Brandt/dpa

Wer Auto fährt, hat es bereits bemerkt: Tanken ist derzeit deutlich teurer. Doch wie viel kostet Benzin und Diesel aktuell – und wo ist es noch am günstigsten?











Link kopiert

Wer sein Auto tanken will, muss momentan tiefer in den Geldbeutel greifen. Durch den Konflikt im Nahen Osten steigen seit Tagen die Preise für Diesel und Benzin an. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das bemerkbar. Mancherorts klettern die Preise für Sprit auf über zwei Euro. Auch am Donnerstagmittag sind sie weiterhin auf hohem Niveau.

Ganz besonders bei der TotalEnergies-Tankstelle in Denkendorf an der A8: Dort kostet ein Liter Super E5 2,50 Euro, E10 liegt bei 2,44 Euro – ebenso wie Diesel. Deutlich günstiger ist es bei der Esso Tankstelle Deizisauer Straße und der Aral Tankstelle in der Marie-Curie-Straße. Hier zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer jeweils 2,03 Euro für Super E5, 1,97 Euro für E10 und 2,06 Euro für Diesel.

Auch in Ostfildern liegen die Preise teils über der Zwei-Euro-Marke. Bei der Shell-Tankstelle in der Felix-Wankel-Straße und der OMV-Tankstelle in der Elly-Beinhorn-Straße kostet ein Liter Super E5 mehr als zwei Euro. Etwas günstiger ist es bei der Shell-Tankstelle in der Stuttgarter Straße: Dort liegt der Preis für Super E5 bei 1,94 Euro, für E10 bei 1,88 Euro. Beim Diesel verlangen die drei Tankstellen zwischen 1,99 und 2,07 Euro pro Liter (Stand: Donnerstag, 13.30 Uhr).

Günstigsten Sprit gibt es momentan in Esslingen

Gezielt bestimmte Tankstellen anzufahren, lohnt sich derzeit in Esslingen. Etwas günstiger als in Ostfildern ist der Sprit bei der bft-Tankstelle im Zollhausweg, der SB-Tankstelle in der Weilstraße und der Supermarkt-Tankstelle im Wannenrain.

Dort kostet das Tanken im Vergleich am wenigsten: Ein Liter Super E5 gibt es jeweils für 1,92 Euro. Am günstigsten sind E10 und Diesel bei der SB-Tankstelle mit 1,86 Euro, beziehungsweise 1,91 Euro pro Liter. Gleich viel kostet E10 auch an der Supermarkt-Tankstelle, Diesel liegt dort bei 1,96 Euro. Etwas teurer ist die bft-Tankstelle mit 1,87 Euro für E10 und 1,93 Euro für Diesel (Stand: 14 Uhr).

Die Preise für Sprit ändern sich auch im Landkreis Esslingen ständig. Aktuelle Entwicklungen für Benzin und Diesel können Sie der Tabelle entnehmen:

Grund für die Schwankungen ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Derzeit ist die Straße von Hormus gesperrt. Die Meerenge zwischen Iran und dem Oman passieren täglich Schiffe mit rund einem Fünftel der globalen Öltransporte. Die Straße ist die einzige Verbindung des persischen Golfs mit den Weltmeeren. Durch den eingeschränkten Schiffsverkehr steigen nun die Ölpreise – ein wichtiger Treiber für Veränderungen bei Sprit und Heizöl. Versorgungsengpässe seien allerdings nicht zu befürchten, heißt es in einem Artikel des ADAC.

ADAC: Morgens tanken ist am teuersten

Der ADAC rät dazu, die Morgenstunden zum Tanken zu vermeiden. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens sei Tanken besonders teuer. Wer noch mehr sparen möchte, sollte Preisunterschiede im Tagesverlauf beachten, Preise vergleichen und gezielt günstige Tankstellen anfahren.