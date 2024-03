Wegen Gebühren an Ausflugszielen in Stuttgart: Ab jetzt wieder Parkgebühren an der Grabkapelle

1 Auf dem Parkplatz oberhalb der Grabkapelle werden Besucher ab diesem Wochenende wieder zur Kasse gebeten. Foto: /Elke Hauptmann

Ab dem Wochenende müssen Besucher für die Parkplätze an der Egelseer Heide in Rotenberg wieder bezahlen. Die Stadt zieht ein positives Fazit aus dem Pilotprojekt. Eine mögliche Blaupause für weitere beliebte Ausflugsziele?











Link kopiert

An diesem Wochenende startet die Ausflugssaison in Stuttgart – zumindest, was den Parkplatz an der Egelseer Heide in Rotenberg angeht. Ab sofort greift an Wochenenden und Feiertagen wieder die Gebührenpflicht an dem beliebten Naherholungsgebiet oberhalb der Grabkapelle. Ziel ist es, den Verkehr einzudämmen, zudem die Besucher zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu animieren. Das Fazit aus dem stadtweit einmaligen Pilotprojekt fällt durchweg positiv aus. Die Verwaltung diskutiert daher, die Regelung auch auf Parkplätze an anderen Ausflugszielen einzuführen.