1 Die Beschicker des Esslinger Weihnachtsmarktes müssen ihre Buden nun wieder abbauen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt findet nun doch nicht statt. Das hat die Stadt am Montagnachmittag verkündet.















Link kopiert

Esslingen - Nachdem am vergangenen Freitag noch bekräftigt worden war, dass der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt mit verschärften Einlassregeln stattfinden soll, verkündete die Stadt an diesem Montag dessen Absage. Als Begründung wird die pandemische Lage in Esslingen und der Region genannt. Demnach seien alle verfügbaren Intensivbetten im Klinikum Esslingen belegt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.