Wechselpoker beim VfB: Lothar Matthäus sieht Chancen für Woltemade-Transfer steigen

1 Wechselt Nick Woltemade doch noch zum FC Bayern? Laut Lothar Matthäus ist das möglich. Foto: IMAGO/DeFodi Images/IMAGO/ Christian Charisius/dpa

Wechselt Nick Woltemade doch noch zum FC Bayern? Laut Lothar Matthäus könnte Bewegung in den Transfer kommen. Ein Grund dafür sei Kingsley Coman.











Link kopiert

Lothar Matthäus sieht die Chancen für einen Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern durch den bevorstehenden Abgang von Kingsley Coman steigen. „Wenn auf der einen Seite etwas passiert, dann passiert auch auf der anderen Seite etwas. Wenn man Coman abgibt, wären Einnahmen da, die ganz sicher genutzt werden, um Spieler zu holen, die man gerne in München sehen würde“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte in der Vorwoche betont, ein Transfer des Nationalspielers vom VfB Stuttgart sei „vom Tisch“, da die Schwaben nicht mit dem FC Bayern reden wollen. Für Matthäus könnte der Deal aber wieder Fahrt aufnehmen, weil Coman vor einem Wechsel zum saudischen Topklub Al-Nassr steht. Er sieht die Münchner unter Zugzwang. „Natürlich sagt man, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt, aber andererseits hat man auch eine Verpflichtung gegenüber Woltemade, der sich klar und deutlich zum FC Bayern bekannt hat“, so Matthäus.

TV-Fußballexperte Lothar Matthäus Foto: Tom Weller/dpa

Die Bayern hatten laut Medienberichten 50 Millionen plus fünf Millionen Boni für den Jungstar geboten. Stuttgart will dem Vernehmen nach aber erst bei mindestens 65 Millionen Gespräche starten. Matthäus rät den Münchnern, beim Angebot für den 23-Jährigen noch einmal nachzubessern - zumal sich der Rekordmeister den Kolumbianer Luis Díaz 75 Millionen Euro kosten ließ.

Unsere Empfehlung für Sie Stürmer des VfB Stuttgart VfB setzt Ultimatum im Poker um Nick Woltemade Die Entscheidung naht: Im Wechselpoker um den vom FC Bayern umworbenen Nationalspieler nennt Vorstandschef Alexander Wehrle eine klare Frist, die in Kürze abläuft.

„Ich würde sagen: Wenn man für den einen Spieler 75 Millionen ausgibt, kann man für den anderen, der fünf Jahre jünger und deutscher Nationalspieler ist, ähnlich viel ausgeben“, schrieb Matthäus. Der Rekordnationalspieler ist sich sicher: „Wenn München mit einer Ablösesumme kommt, die den VfB Stuttgart zufriedenstellt, dann ist Woltemade in der kommenden Saison beim FC Bayern.“

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle geht derweil davon aus, dass Woltemade bleibt. Er setzte dem FC Bayern beim PubCannstatt eine Frist. „Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein.“