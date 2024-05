Wechsel in Ostfilderns Verwaltungsspitze: Michael Lübke als Bürgermeister vereidigt

1 Baubürgermeister Michael Lübke (rechts) und Oberbürgermeister Christof Bolay Foto: Ines Rudel

Der 51-jährige Michael Lübke aus Oberndorf tritt ab Juli sein neues Amt als Baubürgermeister von Ostfildern an. Bereits jetzt hat ihn Oberbürgermeister Christof Bolay vereidigt.











Der 51-jährige Ingenieur Michael Lübke wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Ostfildern als neuer Baubürgermeister vereidigt. Er tritt sein Amt im Technischen Rathaus in Ruit im Juli an. Der Nachfolger von Baubürgermeisterin Monika Bader kommt aus Oberndorf. In der Stadt mit rund 14 000 Einwohnern leitete er zehn Jahre lang die Verwaltung für Planen und Bauen.