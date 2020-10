Corona im Kreis Esslingen Sieben-Tages-Inzidenz bleibt über 100

Am Freitag überschritt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Esslingen erstmals die Hunderter-Grenze: Sie stieg von 95,7 auf 104,9 Neuinfizierte bezogen auf 100.000 Einwohner. Nach einem Wert von 108,4 am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt am Sonntagabend einen Wert von 108,0.