1 Fritz Berners Zeit im Denkendorfer Rathaus nähert sich dem Ende. Sein 33. und letztes Jahr als Hauptamtsleiter war auch das ungewöhnlichste. Foto: Roberto Bulgrin

33 Jahre lang hat Fritz Berner das Hauptamt der Gemeinde Denkendorf geleitet. Eine Stütze, einer der anpackt, so würdigte ihn Bürgermeister Ralf Barth.

Denkendorf - Wo laufen in einem Rathaus die Fäden zusammen? Beim Bürgermeister und beim Hauptamtsleiter. Und wenn es gut läuft, ziehen die beiden in die gleiche Richtung. So wie in Denkendorf in den vergangenen 33 Jahre, in denen Fritz Berner das Hauptamt geleitet hat, zuerst unter Bürgermeister Peter Jahn, jetzt unter Ralf Barth. Ende Februar hört Berner auf, nach insgesamt 44 Jahren im öffentlichen Dienst.