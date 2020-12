1 Bei rechtlichen Fragen rund ums Foto: /Ines Rudel

Als neuer Fachbereichsleiter für Baurecht und Planung im Ostfilderner Rathaus steht Stefan Rothe vor großen Herausforderungen.

Ostfildern - Immer wenn in Sitzungen komplizierte baurechtliche Sachverhalte zu klären sind, ist er gefragt. Stefan Rothe kennt nicht nur einschlägige Gesetze und Verordnungen, er kann sie, so sperrig sie auch sein mögen, so erklären, dass selbst Laien sie verstehen können. Kompetent, verbindlich, unaufgeregt – so kennt man den 57-Jährigen aus dem Ostfilderner Gemeinderat und den Ausschüssen. Freundliches Auftreten, aber konsequent in seinem Tun. Beispielsweise als vor einigen Jahren ein illegal betriebener Ponyhof in Ruit zu schließen war.