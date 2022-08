1 Rainer Lechner verlässt seinen Posten mit dem Gefühl, viel für Ostfildern erreicht und auf den Weg gebracht zu haben. Foto: Caroline Holowiecki

Ostfilderns Erster Bürgermeister Rainer Lechner geht 2023 vorzeitig in den Ruhestand. Der Oberbürgermeister Christof Bolay hat „riesengroßen Respekt vor seiner Lebensleistung“.















Die Fertigstellung der Sporthalle 1 in Nellingen, mit einer Investition von rund 14 Millionen Euro das teuerste Einzelprojekt in der Geschichte der Stadt, wird er nächstes Jahr vermutlich noch in offizieller Funktion miterleben. Doch dann ist Schluss für Rainer Lechner. Ende März 2023 geht Ostfilderns Erster Bürgermeister nach mehr als 39 Jahren in Diensten der Kommune in den Ruhestand.