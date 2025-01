Wechsel im Mercedes-Vorstandsbüro: Ola Källenius bekommt eine neue „rechte Hand“

1 Ida Wolf macht einen Karrieresprung. Foto: Mercedes-Benz

Ida Wolf übernimmt von Jens Kunath die Leitung des Vorstandsbüros bei Mercedes-Benz. Die Stelle gilt als Sprungbrett für Führungstalente im Konzern.











Link kopiert

Sie wird künftig eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen von Mercedes-Chef Ola Källenius: Ida Wolf übernimmt zum 1. März 2025 die Position des „Chief of Staff to the Chairman of the Board of Management“, wird also Stabschefin des Vorstandschefs. Die 37-Jährige leitet außerdem das Corporate Office, zeichnet beispielsweise für die Vorbereitung der Gremiensitzungen verantwortlich.

Die Stelle gilt als Sprungbrett für Führungstalente, wie die Namen ihrer Vorgänger zeigen. Der bisherige Stabschef Jens Kunath verantwortet auf der höchsten Managementebene unterhalb des Vorstands künftig das Produktmanagement des Stuttgarter Autokonzerns. Dessen Vorgänger wiederum war Michael Schiebe, heute Chef der konzerneigenen Tuningtochter AMG in Affalterbach.

Ida Wolf verantwortete zuletzt als Leiterin von „Tech4People“ die digitale Weiterentwicklung der Personalabteilung. Nach einem Industrial-Management-Studium an der Dualen Hochschule Stuttgart hatte sie bei Daimler und später Mercedes-Benz schon diverse Führungspositionen inne, unter anderem als Chefin der Pleuel- und Kurbelwellenfertigung und Personaleiterin der Antriebssparte. Sie bringe „ressortübergreifende Erfahrung, strategischen Weitblick und hohe Einsatz- und Veränderungsbereitschaft“ mit, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.