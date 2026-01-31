Wechsel im Mercedes Top-Management: Ola Källenius bekommt einen neuen Stabschef – Warum die Wahl auf ihn fiel

1 Claudius Steinhoff (38) gehört als Stabschef von Ola Källenius ab 1. Februar zum engsten Mitarbeiterkreis des Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz. Foto: Mercedes-Benz AG

Claudius Steinhoff wird die neue „rechte Hand“ von Konzernchef Ola Källenius und löst damit Ida Wolf ab. Die Stelle gilt als Karrieresprungbrett für junge Führungskräfte bei Mercedes.











Mercedes-Benz besetzt eine Schlüsselposition im Top-Management neu: Zum 1. Februar 2026 übernimmt Claudius Steinhoff die Rolle des Chief of Staff von Konzernchef Ola Källenius und leitet zugleich das Corporate Office. Der 38‑Jährige ist damit für die strategische Koordination von Vorstand und Aufsichtsrat verantwortlich und gehört fortan zu den engsten Mitarbeitern Källenius’ – eine Funktion, die im Konzern als Karrieresprungbrett gilt.

Die neue „rechte Hand“ von Källenius gilt als international profilierter Manager. Steinhoff begann seine Karriere bei Mercedes-Benz 2008 im Rahmen eines dualen Studiums. Im Anschluss arbeitete er in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Finanzen und Produktmanagement. Von 2020 bis 2024 war er CEO von Mercedes-Benz Singapur. Danach leitete er ab 2024 das Sales- und Marketing-Geschäft von Mercedes-Benz Cars in Südafrika. Im vergangenen Jahr übernahm Claudius Steinhoff die Leitung für Mercedes-Maybach sowie den Vertrieb im Top-End-Segment, zu dem unter anderem die G-Klasse und S-Klasse gehören.

Steinhoff war bei Mercedes auch für S-Klasse und Maybach verantwortlich

Claudius Steinhoff leitete unter anderem bereits das Sales- und Marketing Geschäft in Südafrika sowie den Vertrieb der Luxussparte von Mercedes. Foto: Mercedes-Benz AG

Mit seiner Auslandserfahrung und seinem strategischen Verständnis passe Steinhoff „ideal in die Rolle“, heißt es aus Konzernkreisen. Der Posten war in der Vergangenheit vielfach Sprungbrett für höhere Aufgaben – etwa für den jetzigen Produktionsvorstand Michael Schiebe oder für Jens Kunath, der mittlerweile verantwortlich ist für den Vertrieb von Neufahrzeugen des Stuttgarter Autoherstellers.

Vorgängerin Ida Wolf wechselt bei Mercedes in die Entwicklung

Steinhoff folgt auf Ida Wolf, die nach einem Jahr als Stabschefin in die Entwicklung wechselt und dort künftig als Vice President „Innovationen & Operations“ die Forschung und Entwicklung von neuen, innovativen und nachhaltigen Technologien steuert. Bevor Wolf 2025 die Leitung des Vorstandsbüros übernommen hatte, verantwortete sie die digitale Weiterentwicklung der Personalabteilung. Sie hat Industrial Management in Stuttgart studiert und übernahm danach diverse Führungspositionen im Konzern.