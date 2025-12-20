Wechsel im Gemeinderat Köngen: „Stets für die Nöte der Bürger da“ – Andreas Götz verlässt den Gemeinderat

1 Andreas Götz, Köngens Bürgermeister Ronald Scholz und Manuel Fallscheer (von links). Foto: Kerstin Dannath

Nach 16 Jahren verlässt Andreas Götz den Köngener Gemeinderat aus gesundheitlichen Gründen. Manuel Fallscheer übernimmt.











Andreas Götz scheidet nach 16 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem Köngener Gemeinderat aus. Köngens Bürgermeister Ronald Scholz würdigte das große Engagement des 63-Jährigen: „Sie haben seit 2009 viel Verantwortung übernommen – stets mit klarem Blick für das, was notwendig ist. Das ist Kommunalpolitik im besten Sinne.“ Während seiner Amtszeit habe Andreas Götz viele wichtige Projekte in der Gemeinde begleitet – von der Kinderbetreuung bis zu den Schulen –, wobei stets ein gutes soziales Miteinander im Vordergrund gestanden habe. „Es ging Ihnen immer um die Sache und um die Gemeinde. Das hat unsere gemeinsame Arbeit geprägt“, lobte Scholz. Götz sei zwar nie eine der lauteren Stimmen im Gremium gewesen, habe aber mit viel Erfahrung und hoher Verlässlichkeit stets wirksam gearbeitet.

Manuel Fallscheer rückt als Gemeinderat nach

Auch der Fraktionschef der Freien Wähler, Günter Hoffelner, würdigte das scheidende Gemeinderatsmitglied: „Als selbstständiger Handwerker waren Sie stets ein guter Ansprechpartner für viele Bürger und haben ihre Sorgen und Nöte immer ernst genommen.“ Götz sei immer ein verlässlicher Kollege gewesen, der sich nie in den Vordergrund gedrängt habe, aber immer da war, wenn man ihn brauchte.

Gemäß dem Ergebnis der letzten Kommunalwahlen rückt für Götz der 39-jährige Bankbetriebswirt Manuel Fallscheer nach. Der gebürtige Köngener ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von vier bis elf Jahren. Er engagiert sich seit Jahren in vielfältiger Weise in der Kommune. „Dadurch hat Manuel Fallscheer gute Einblicke in das Leben in unserer Gemeinde“, freut sich Hoffelner auf die neue Expertise im Gremium. Die Freien Wähler Köngen erhielten 2024 bei der Kommunalwahl 39 Prozent der Stimmen und stellen mit sieben Sitzen erneut die stärkste Fraktion im Gemeinderat.