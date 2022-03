1 Stabwechsel im Jugendzentrum Focus: Tobias Laxander (links) will sich neu orientieren, seinen Nachfolger Daniel Steinert reizt die Gestaltungsfreiheit. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Nach 13 Jahren verlässt der Standortleiter Tobias Laxander das Kinder- und Jugendzentrum Focus in Denkendorf und bricht zu neuen Ufern auf. Sein Nachfolger Daniel Steinert ist im Haus kein Unbekannter.















Wenn man das Jugendhaus in die Gemeinde hinein öffnet, hat man ganz neue Möglichkeiten.“ Diese Devise hat Tobias Laxander in den Jahren im Focus verfolgt. Immer stärker rückte die Gemeinwesenarbeit in dieser Zeit in den Blick. Zudem wurden die Angebote für Jüngere erweitert und das Jugendhaus wandelte sich zum Kinder- und Jugendzentrum.