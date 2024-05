Wechsel beim Krankenpflegeverein Köngen: Vom „Traumjob“ in den Unruhestand

1 Katrin Klinger (links) wird ab dem 1. August die Nachfolgerin von Susanne Liebhart. Foto: /Kerstin Dannath

Die Geschäftsführerin des Köngener Krankenpflegevereins, Susanne Liebhart, geht in Rente und hinterlässt große Fußstapfen. Als Nachfolgerin wird künftig Katrin Klinger die Organisation leiten. Die bisherige Chefin will sich ehrenamtlich einbringen.











15 Jahre lang war sie das Gesicht des Krankenpflegevereins Köngen (KPV): Zum 31. Mai geht die Geschäftsführerin Susanne Liebhart in den Ruhestand. Für die studierte Sozialpädagogin und Psychologin war die Stelle in Köngen ein absoluter Traumjob: „Das ist das wirkliche Leben hier und ich habe in Köngen unglaublich viele offene Herzen gefunden.“ Die Nürtingerin versäumt es aber auch nicht, denen zu danken, die das alles möglich gemacht haben: „Ich hatte stets einen super Vorstand. Egal mit welchen Ideen ich ankam, es wurde nichts geblockt.“ Auch die rund 60 Ehrenamtlichen haben zu Liebhardts erfülltem Berufsleben ihren Teil beigetragen. „Das Ehrenamt ist ein großer Schatz. Köngen ist eine sehr aktive Gemeinde, davon habe ich profitiert“, sagt die 65-Jährige, die in den nächsten Tagen Geburtstag hat.