1 Jessica Rosenthal hatte bisher den Juso-Landesvorsitz in Nordrhein-Westfalen inne – jetzt greift die 28-Jährige nach der Führung des Bundesverbandes. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kevin Kühnert hat die Jusos zum einem Machtfaktor in der SPD ausgebaut. Auf dem Bundeskongress am Samstag gibt er die Führung der Jugendorganisation ab. Seine designierte Nachfolgerin Jessica Rosenthal mag auch kein Bündnis mit der Union mehr.

Stuttgart - Gerhard Schröder, Andrea Nahles, Kevin Kühnert – in der Riege der Juso-Bundesvorsitzenden finden sich illustre Namen. Nun also Jessica Rosenthal. An ihrer Wahl zur Kühnert-Nachfolgerin bestehen vor dem digitalen Bundeskongress des SPD-Nachwuchses an diesem Samstag keine Zweifel mehr.