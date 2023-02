Streik am Flughafen Stuttgart Am Freitag nun doch keine Hilfsflüge in die Türkei

Zunächst hatte die Gewerkschaft Verdi angekündigt, dass trotz des Streiks am Freitag einige Transportflüge in die Erdbebenregion in der Türkei stattfinden sollen. Nun heißt es: Kommando zurück!