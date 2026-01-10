Wechsel am Max-Eyth-See: Das Haus am See ist für den neuen Wirt eine einmalige Chance

Das Haus am See ist für den neuen Wirt eine einmalige Chance

1 Tanja und Heiko Bader führen das Restaurant, Leonidas Iliadis steht in der Küche vom Haus am See. Foto: Kathrin Haasis

Für Heiko Bader ist die Lage nicht zu toppen: Der Restaurantfachmann hat sich am Max-Eyth-See in die Selbstständigkeit gewagt. Er setzt auf Kontinuität im Lokal des Anglervereins.











Link kopiert

In dem Alter sich noch selbstständig machen? Heiko Bader wagte den Schritt nur, weil alles passte. „Irgendwie sollte es so sein“, dass er und das Lokal zusammenkommen, sagt der 51-Jährige. Schließlich ist er selbst Angler und war jahrelang Mitglied im Württembergischen Anglerverein, seinem Verpächter. Zweitens ist er „seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomie zu Hause“. Und drittens findet er, die Lage am Wasser sei nicht zu toppen in Stuttgart. „Die Chance, an so ein Objekt zu kommen, bekommt man nur ein Mal im Leben“, ist er sich sicher. Als er hörte, dass sein Vorgänger Holger Waiblinger aufhören wollte, besprach er sich mit seiner Frau Tanja und bewarb sich beim Anglerverein. Nach einer kurzen Schließzeit für einen frischen Anstrich übernahm Heiko Bader Mitte November die Geschäfte.