1 Der 17-jährige Schüler Julian Ambrozy aus Ostfildern hat alleine die Homepage www.impfterminübersicht.de programmiert Foto: Caroline Holowiecki

Der 17-jährige Julian Ambrozy aus Ostfildern hat eine Website für die Suche nach einem Impftermin programmiert.

Ostfildern - Ein Sprichwort lautet: „Alle sagten: Das geht nicht. Und dann kam einer und hat es gemacht.“ Ein bisschen passt das auch auf den Schüler Julian Ambrozy. Der 17-Jährige aus dem Ostfilderner Stadtteil Scharnhauser Park war mit den Möglichkeiten, an einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus zu kommen, unzufrieden – und hat kurzerhand eine eigene Website programmiert. Die zeigt für sämtliche Impfzentren in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern an, wo die Chance besonders hoch ist, an die begehrte Spritze zu kommen.