Web-Abonnement Eßlinger Zeitung: Leichte Preisänderung bei EZ Plus

Liebe Leserinnen und Leser, täglich engagieren wir uns mit großer Leidenschaft, um Ihnen aktuelle und gründlich recherchierte Nachrichten bereitzustellen.

Unsere Redaktion berichtet an sieben Tagen in der Woche über aktuelle Ereignisse in Esslingen, Stuttgart, der Region und Baden-Württemberg. Moderner Journalismus, der informiert und unterhält, mal schnell, mal hintergründig – das ist unser Anspruch.

Deswegen investieren wir in hochwertige Inhalte und innovative Formate, aber auch in fortschrittliche Technik und moderne Systeme. Immer mit dem Ziel, Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, stets und überall eine zuverlässige Berichterstattung zu gewährleisten.

Von diesem Anspruch und diesen Zielen rücken wir nicht ab – trotz steigender Kosten, von denen auch unser Haus betroffen ist. Um für Sie auch im Jahr 2026 unsere journalistische Qualität und den zuverlässigen Service aufrechterhalten zu können, müssen wir die Preise leicht erhöhen. Ab dem 1. Januar 2026 beträgt der monatliche Abonnementpreis für EZ Plus 10,99 Euro. Damit haben Sie Zugriff auf alle Plus-Inhalte im Web und in der EZ News-App.

Bei Fragen sind wir selbstverständlich für Sie da – schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an abo@ez-online.de

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen! Wir freuen uns darauf, auch im neuen Jahr für Sie recherchieren, schreiben und berichten zu dürfen.

Ihre Eßlinger Zeitung