„We Will Rock You“ in Stuttgart: Brian May steht am Ende auf der Bühne – der große Überraschungsmoment

44 Gegen Ende des Musicals überraschte Brian May das Publikum mit einem Auftritt. Foto: StZN/Manuel Kloker

Schon die Comeback-Premiere von „We Will Rock You“ ist ein energiegeladenes Spektakel – was am Ende geschieht, sorgt für pure Gänsehaut: Brian May überrascht auf der Bühne.











Wochenlang war es das bestgehütete Geheimnis der Produktion: Wird Sir Brian May zum Comeback des Musicals „We Will Rock You“ nach Stuttgart kommen? Der legendäre Gitarrist hat Musikgeschichte geschrieben, er ist Mitbegründer von Queen und eine lebende Rockikone.

Und siehe da! Ja, er ist am Freitagabend gekommen! Am roten Teppich (in diesem Fall schwarz) vorbei betritt er zunächst heimlich, still und leise das Stage Palladium-Theater, sitzt während der Show mit Autor Ben Elton in Reihe 12. Beim Schlussapplaus aber ist die Überraschung perfekt: Der 78-Jährige mit der ikonischen Lockenmähne taucht auf der Bühne aus dem Nebel auf, spielt die Sologitarre himself. Der Saal explodiert – was für ein Gänsehautmoment! Und damit nicht genug. Die Rocklegende sorgt mit seinen Riffs für einen unvergesslichen Abschluss, der das Publikum begeistert. Brian May wird stürmisch gefeiert und hat Tränen in den Augen.

Nicht nur Sir Brian May selbst, der 2023 zum Ritter geschlagen wurde, ist an diesem Abend präsent – auch seine legendäre Gitarre, die sogenannte „Red Special“, spielt im Musical eine zentrale Rolle. Sie ist weit mehr als ein Instrument. Der Brite hat sie in den frühen 1960er-Jahren gemeinsam mit seinem Vater selbst gebaut – aus Teilen eines alten Kamins, einem Fahrradständer und Ersatzteilen, die ausgedient hatten. Der unverwechselbare Sound dieser Gitarre prägt bis heute die Queen-Hits.

Brian May steht für melodische Soli, die oft im Vordergrund stehen. Er schrieb einige der bekannten Songs von Queen: „We Will Rock You“, „The Show Must Go on“, „I Want It All“ und „Who Wants To Live für Ever“. In seiner Heimat ist er auch bekannt als Tierschützer und gründete die Organisation „Save Me Trust“, um gegen Tierquälerei und zu viel Jagd zu protestieren.

Sein Überraschungsauftritt ist der tief bewegende Schlusspunkt einer Nacht, die viele als magisch empfunden habe – und macht klar, dass die Queen-Musik unsterblich ist, denn sie ist lebendige Emotion. „We Will Rock You“ ist mehr als ein Hit – der Song ist ein Aufruf. Der stampfende Rhythmus lädt das Publikum ein, aktiv teilzunehmen. Jede und jeder wird Teil des Sounds, ohne dass man ein Instrument spielen muss. Ein kollektiver Herzschlag dröhnt durchs Theater.