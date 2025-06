„We love Stuttgart“: Hat Stuttgart jetzt ein eigenes Hollywood-Zeichen?

1 Nachts erstrahlt der Slogan in einem hellen Neonpink Foto: André Brüggemann

Zwar nicht so groß wie in Hollywood, aber vor allem bei Nacht gut sichtbar: Seit Mittwoch steht ein neuer Schriftzug auf den Weinbergen am Pragsattel.











Link kopiert

Seit Mittwoch ziert am Pragsattel eine neuer Schriftzug die Weinberge: „We love Stuttgart“. Tagsüber noch unscheinbar, leuchtet der 15 Meter lange Slogan nachts in neonpink auf.

Möglich gemacht hat das Ganze der Künstler André Brüggemann, auch bekannt als tape_mate. Als sogenannter Tape Artist erstellt er Kunst, die aus Klebebändern besteht. Mit einem Schwarzlicht strahlt er abends auf den Schriftzug, der aus einem speziellen Tape besteht, das bei Einstrahlung zu leuchten beginnt, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

Das ganze Projekt wird dabei unterstützt von der „Creative Connection“, dem Förderprogramm der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Künstler – inspiriert durch das Hollywood Sign in Los Angeles – hatte die Idee dazu bereits letztes Jahr und konnte diese mithilfe des Förderprogramms dieses Jahr endlich umsetzen. Der Schriftzug bleibt nun für circa 10 Tage am Pragsattel stehen, bevor die Attraktion dann Teil des Lichterfestivals am Höhenpark Killesberg wird.