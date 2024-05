WCs in der Esslinger Innenstadt: Stadt will Angebot an Toiletten verbessern

Stadt will Angebot an Toiletten verbessern

1 Während der Sommermonate sind die WCs an der Esslinger Burg wieder bis 22 Uhr geöffnet. Foto: Roberto Bulgrin

SPD und Jusos üben Kritik an der Situation der öffentlichen WC-Anlagen in Esslingen. Wo gibt es in der Innenstadt bereits öffentliche Toiletten und wo kommen neue Anlagen dazu?











Reicht das Angebot an öffentlichen Toiletten in Esslingen aus oder herrscht Handlungsbedarf? Zumindest aus Sicht der Esslinger SPD-Fraktion und deren Jugendorganisation Jusos ist der Status quo nicht zufriedenstellend. Eine Meinungsumfrage Mitte April in der Esslinger Fußgängerzone habe ergeben, dass von Passantinnen und Passanten „die Situation der Toiletten in Esslingen überwiegend kritisch gesehen wird“, teilen SPD und Jusos mit. Sie fordern daher die Stadtverwaltung auf, eine Bestandsaufnahme vorzulegen sowie den Bedarf an WC-Anlagen zu ermitteln, einen Zeitplan aufzustellen und für die nötige Finanzierung zu sorgen.