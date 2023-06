Bauernregel im Check Stimmt die Siebenschläferregel?

Alljährlich am 27. Juni soll sich entscheiden, wie das Wetter der nächsten sieben Wochen wird. Was hat es mit dem Siebenschläfertag auf sich, und wie akkurat ist die Bauernregel in Baden-Württemberg? Eine Einordnung anhand von Wetterdaten.