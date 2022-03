1 Drei Viertel des Trinkwassers in Baden-Württemberg stammt aus Grund- und Quellwasser – auch diese Mengen hier in einer der Hauptleitungen der Landeswasserversorgung. Foto: Faltin

Da es immer trockener wird, fließen viele Quellen im Südwesten nicht mehr so stark. Zugleich steigt der Wasserbedarf, da es immer heißer wird. Experten schlagen Alarm.















Noch ist die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser in Baden-Württemberg gesichert, doch die Experten mahnen eine gute Vorbereitung auf den Klimawandel auch in diesem Bereich an. Bernhard Röhrle, der Sprecher der Landeswasserversorgung (LW), sagte anlässlich des Internationalen Tag des Wassers an diesem Dienstag, viele Quellen im Südwesten flössen wegen der zunehmenden Trockenheiten spärlicher, doch zugleich wachse wegen der steigenden Temperaturen der Wasserbedarf. Rund drei Viertel des Trinkwassers stammen im Südwesten aus Grund- und Quellwasser.