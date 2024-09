Wassertag für Hunde im Kreis Esslingen: Wo Hunde ins Schwimmbad dürfen

1 Hunde im Wernauer Freibad – das geht nur am Ende der Saison. Foto: /Kerstin Dannath

Was braucht es, dass ein Freibad – sonst eine Tabuzone für Hunde – seine Tore für Labradore, Golden Retriever und Mischlinge aller Art öffnet? Und das auch noch umsonst? Ganz einfach: Eine hundeaffine Bürgermeisterin und Bäderpersonal, das für jeden Spaß zu haben ist.„Der Impuls kam tatsächlich von mir“, gab die Wernauer Verwaltungschefin Christiane Krieger grinsend zu. Sie hatte ihre Old English Bulldogge Betty zum ersten Wernauer Hundebadetag dabei. Die war allerdings zunächst eher skeptisch und schaute sich das Ganze lieber mit trockenen Pfoten an. „Ich wusste, dass viele Freibäder zum Saisonabschluss einen Hundebadetag veranstalten, da habe ich einfach mal beim Bäderpersonal nachgefragt, ob sie sich das auch bei uns in Wernau vorstellen können“, erklärte Krieger. Der Vorschlag kam gut an: „Und nun probieren wir das einfach mal aus, wie es angenommen wird. Wenn alles funktioniert, spricht nichts gegen eine Wiederholung.“

Die Bürgermeisterin gab den ersten Impuls

Viele Hunde lieben Wasser. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Hundebesitzer aus Wernau und der Region waren begeistert – schon vor dem offiziellen Beginn drängten sich mehrere Mensch-Hunde-Teams vor dem Eingang, ausgerüstet mit schwimmfähigem Spielzeug, Handtüchern und Leckerli. Bedingung für die Teilnahme waren Impfschutz sowie eine Hunderhalter-Haftpflichtversicherung.

„Ich finde, das ein richtig tolles Angebot“, freute sich Daniela Schweizer. Die Unterensingerin war mit dem Schäferhund-Mix Happy gekommen. „Mein Hund ist eine richtige Wasserratte, sie ist sogar vom Startblock gesprungen“, sagte Schweizer. Nicht nur für das Wernauer Freibad, auch die Unterensingerin und ihre Hündin war das Baden im Freibad eine Premiere: „Das wird sicher nicht das letzte Mal bleiben. Wo hat man mal so eine Möglichkeit und drumherum noch so ein tolles Gelände?“

Eher alte Hasen in Sachen Freibad sind dagegen die beiden Podencos von Iris Dettenrieder aus Neuhausen: „Wir waren schon ein paar Mal zum Hundebaden etwa in Fellbach und in Hohenstadt. Leider sind meine beiden Hunde etwas wasserscheu, aber wir genießen es, den anderen Hunden beim Baden zuzuschauen.“ Und zu sehen gab es einiges – die Labradore waren eindeutig in der Überzahl, aber auch zahlreiche andere Hunde tobten durchs Wasser. Einige wagemutige Vierbeiner sprangen sogar vom Ein-Meter-Brett ins kühle Nass.

Das Wasser war seit einer Woche nicht mehr gechlort worden, wie die stellvertretende Betriebsleiterin Kyra Weisig erläuterte. In Sachen mögliche Verunreinigungen durch die Hunde gab sie Entwarnung: „Die Pegelstände in den Becken werden nun etwas abgesenkt und im März steht vor der neuen Badesaison sowieso die große Generalreinigung an.“ Denn über die winterliche Schließphase erobern zahlreiche Wildtiere, etwa Nilgänse aus den nahe gelegenen Wernauer Baggerseen, die Anlage. Da sei immer viel zu tun, um das Freibad wieder fit für die nächste Saison zu machen, so Weisig weiter. Insgesamt zog sie ein positives Fazit. Zwar habe man keine genauen Zahlen, die beiden Becken seien aber während der ganzen Zeit gut frequentiert gewesen: „Es war ein richtig tolles Event, die Hundebesitzer waren glücklich, ebenso die Hunde und auch der Esslinger Tierschutzverein und die Rettungshundestaffel, die mit Ständen vertreten waren.“ Selbst nach offiziellem Badeschluss seien noch Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern vor dem Freibadeingang gestanden: „Die waren teilweise richtig enttäuscht, dass sie das Zeitfenster verpasst hatten.“

Es gibt auch anderswo noch Hundebadetage

Immerhin: Wer nicht ein Jahr auf den nächsten Hundebadetag in Wernau warten will, hat bereits am 29. September die nächste Möglichkeit, seine Vierbeiner ins kühle Nass zu schicken. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr öffnet an diesem Sonntag von 13 bis 17 Uhr das idyllisch gelegene Höhenfreibad in Neuffen für Vierbeiner seine Türen.