Wasserstoff im Kreis Esslingen: Straßenmeisterei fährt emissionsfrei: „Ein kleiner Schritt zur Klimaneutralität“
1
Übergabe des Brennstoffzellenfahrzeugs an die Straßenmeisterei der Landkreise Esslingen und Göppingen. Von rechts: Ralf Wörner von der Hochschule Esslingen, der Göppinger Landrat Markus Möller, Till Kaz (IONTRAK Energy) und der Esslinger Landrat Marcel Musolf. Foto: Andreas Kaier

Die Straßenmeisterei der Landkreise Esslingen und Göppingen hat ein zweites Brennstoffzellenfahrzeug erhalten. Das bietet neben Klimaneutralität strategische Chancen.

Die gemeinsame Straßenmeisterei der Landkreise Esslingen und Göppingen hat am Dienstag das zweite Elektrofahrzeug mit einem zusätzlichen Brennstoffzellenantrieb erhalten. Die Schlüsselübergabe an den Esslinger Landrat Marcel Musolf und an dessen Göppinger Amtskollegen Markus Möller war der Schlusspunkt unter das Projekt Emissionsfreie Straßenmeisterei.

