1 Liegeplätze am Neckar sind begehrt, auch beim MYC sind derzeit alle von Clubmitgliedern belegt. Foto: Kerstin Dannath

Beim Motoryachtclub Esslingen auf dem Hechtkopf geht es alles andere als elitär zu. Sorge bereitet den passionierten Bootssportlern allerdings der zunehmende Freizeitverkehr auf dem Neckar.

Esslingen - Die Boote heißen „Siesta“, „Omma“ und „Nirvana“ und dümpeln gemächlich im Neckar, während eine Schwanenfamilie ihrem Nachwuchs das Schwimmen beibringt. Am gegenüberliegenden Ufer steht ein Angler in der Sonne – im Hintergrund rauscht der Verkehr auf der B 10 und aus dem Industriegebiet Oberesslingen/Zell ist ab und zu das Hupen eines Lastwagens zu hören. Doch auf dem „Hechtkopf“ gehen die Uhren anders. Auf der künstlich aufgeschütteten Insel ist seit 1975 der Motoryachtclub (MYC) Esslingen beheimatet und hat das Gelände im Laufe der Zeit mit einem Vereinsheim, einem Kinderspielplatz, sanitären Anlagen, Stegen, Slipanlage und Schiffskran zu einem kleinen Idyll bei Flusskilometer 196 – gezählt wird beim Neckar ab der Mündung bei Mannheim flussaufwärts in Richtung Quelle – umgestaltet.