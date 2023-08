1 Hochbetrieb am Bodensee – das wirkt sich auch bei Bade- und Bootsunfällen aus. Foto: imago images/Eibner-Pressefoto

Wasserschutzpolizei und Retter haben auf dem Bodensee alle Hände voll zu tun. Im Bereich, der zu Baden-Württemberg gehört, hat es jetzt bei einem Badeunfall bereits das siebte Todesopfer in diesem Jahr gegeben.















Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Trotz eines Großeinsatzes von Wasserschutzpolizei, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Feuerwehr mitsamt Anforderung eines Rettungshubschraubers stirbt der 64-Jährige am vergangenen Donnerstag im Bodensee. Er ist zuvor bei heißem Wetter im Strandbad Nußdorf schwimmen gegangen und dabei nach Auskunft von Zeugen im Wasser einfach untergegangen. Die Retter finden ihn in einer Tiefe von mehreren Metern und holen ihn ans Ufer, doch die Wiederbelebung hat keinen Erfolg mehr. Was genau passiert ist, steht laut Polizei noch nicht fest.