Erfolgsproduzent Felix Gauder aus Stuttgart Schon wieder ein Nummer-eins-Album mit Andrea Berg

Das ZDF strahlt an diesem Samstag die große Show zu „30 Jahre Andrea Berg“ aus. Felix Gauder ist der Tüftler ihres Sounds. Der Stuttgarter bringt auch viele andere Stars in die Charts. Mit „Ich würd’s wieder tun“ hat er’s am Freitag erneut auf Platz eins geschafft.