Wasserhaus-Sanierung vor Abschluss: Eine der beliebtesten Brücken Esslingens bald wieder zugänglich

1 Das Baugerüst am Esslinger Wasserhaus wird in wenigen Wochen verschwinden. Foto: Elke Hauptmann

Seit vergangenem Sommer erneuert die Stadt Esslingen das denkmalgeschützte Wasserhaus über dem Hammerkanal. Bis zur geplanten Fertigstellung im Mai stehen noch einige Arbeiten aus. So ist der Stand der Sanierung.











Link kopiert

Hinter dem Bauzaun am Esslinger Hammerkanal herrscht rege Geschäftigkeit. Aus dem Inneren des historischen Wasserhauses ist das Kreischen einer Säge zu hören, auf dem Dach verlegen zwei Handwerker Schindeln. Der Putz zwischen den Holzbalken erstrahlt bereits in sattem Weiß. Die Arbeiten schreiten sichtbar voran – und schon in wenigen Wochen soll das Baugerüst verschwinden. Voraussichtlich im Mai, informiert die Stadtverwaltung, wird das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude wieder öffentlich zugänglich sein.

Seit vergangenem Sommer wird das Wasserhaus, das als Fußgängerbrücke über den Hammerkanal dient, grundlegend saniert. Alles in allem investiert die Stadt fast eine halbe Million Euro in das markante Kleinod. Gut angelegtes Geld: „Wir wollen die Stand- und Verkehrssicherheit der 200 Jahre alten Brücke verbessern und das Wahrzeichen dauerhaft erhalten“, erklärt Projektleiter Thomas Blind vom Tiefbauamt.

Das Dach wurde nach Angaben der Stadt seit dem Bau der Brücke nicht erneuert. Daher wurden die historischen Dachschindeln abgenommen und noch an Ort und Stelle von Moos befreit und gründlich gereinigt. Noch intakte Tonschindeln wurden wieder eingebaut und teilweise durch neu gebrannte ergänzt. „Von den historischen Schindeln konnten wir rund 30 Prozent nicht weiterverwenden“, berichtet der Projektleiter. „Daher wechseln sich alte und neue Dachschindeln auf dem Bauwerk ab, die in den ersten Wochen noch recht unterschiedlich aussehen werden.“

Überraschende Entdeckung: „Floßaugen“ in den Balken

Nicht minder aufwendig war die Erneuerung der Holzkonstruktion, aus der die Brücke besteht. Teile der tragenden Balken waren jahrzehntelang der Feuchtigkeit ausgesetzt, was diesen sichtbar zugesetzt hat. Zudem hat sich das Bauwerk über die Jahrhunderte bewegt und an manchen Stellen verformt. Die dadurch entstandenen Fugen haben die Handwerker mit Holz verbunden, um keine weitere Angriffsfläche für Feuchte zu bieten.

Die Balken, die an manchen Stellen morsch und beschädigt waren, sind Stück für Stück durch neue ersetzt worden. Dabei kam Überraschendes zutage: Bei der Sanierung der Holzkonstruktion fanden die Experten sogenannte „Floßaugen“. Diese Löcher im Holz zeigen, dass die Stämme damals mit Weiden zu einem Floß zusammengebunden und aus dem Schwarzwald über den Neckar nach Esslingen transportiert wurden.

Beleuchtung setzt Wasserhaus in Esslingen in Szene

Bis die Fußgängerbrücke wieder geöffnet werden kann, stehen jedoch noch einige letzte Handgriffe an: Sobald das Wetter mild genug ist, beginnen die Steinmetze mit ihrer Arbeit an den Stützen des Bauwerks. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden dort per Kran neue Sandsteine eingesetzt, die etwas anders platziert werden. So soll das Bauwerk künftig vor Feuchteschäden bewahrt werden.

Der Zugang zur Fußgängerbrücke ist bald wieder möglich. Foto: Elke Hauptmann

Außerdem wird am Wasserhaus eine ganz neue Elektronik installiert. Diese ist unter anderem für einen neuen Handlauf entlang des Geländers notwendig, der künftig beleuchtet sein wird. „So erhöhen wir in der Dämmerung oder im Winter nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern können das Wasserhaus auch ein Stück weit in Szene setzen“, hebt Thomas Blind hervor. Passend dazu werden auch die Fensterläden, die die Rückseite des Wehrs in Richtung Innenstadt schmücken, generalüberholt.

Zuschuss vom Land für die Wasserhaus-Sanierung

Rechtzeitig zur bevorstehenden Fertigstellung des Wasserhauses hat das Esslinger Rathaus jetzt eine erfreuliche Nachricht erreicht: Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Sanierung des Kleinods mit einem Zuschuss in Höhe von 45 760 Euro. In der ersten Tranche des Förderprogramms 2025, das überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto Baden-Württemberg gespeist wird, werden insgesamt 6,6 Millionen Euro für den Erhalt und die Sanierung von 56 Kulturdenkmalen an Kommunen, Kirchen, Vereine und Privatleute ausgezahlt. „Nur dank ihres Engagements ist es möglich, unser kulturelles Erbe zu erhalten“, lobt Bauministerin Nicole Razavi.

Geld gibt es auch für die Martinskirche in Neuffen

Im Landkreis Esslingen wird übrigens noch ein zweites Projekt staatlich gefördert: Für die geplante Renovierung der evangelischen Martinskirche in Neuffen werden 94 270 Euro aus dem Denkmalförderprogramm bereitgestellt. Das Dachtragwerk der dreischiffigen Basilika aus früh- und hochgotischer Zeit muss erneuert werden. Es wird von Baukosten in Höhe von einer Million Euro ausgegangen.

Fakten zum Wasserhaus

Entstehung

Das Wasserhaus wurde 1823 von Karl Friedrich von Duttenhofer (1801-1871) geplant und ein Jahr später anstelle eines Eisrechens erbaut. Errichtet wurde es nach dem großen Hochwasser, um die Esslinger Innenstadt vor weiteren Überschwemmungen zu schützen. Am Schelztorturm, rechts neben dem Verkaufsfenster, befindet sich noch eine alte Steintafel, auf der der Wasserstand vom Hochwasser 1824 verzeichnet ist.

Funktion

Obgleich sie heute ein beliebter Fußgängersteg ist, handelt es sich nicht um eine Brücke im klassischen Sinne, sondern um eine Hochwasserschutzanlage – daher auch der Name „Wasserhaus“. Das Wehr am oberen Ende des Hammerkanals besitzt vier aus Sandstein gemauerte Pfeiler und drei Wehrfelder mit je zwei hölzernen Schützen. Die sechs Fallen können den Zulauf zu den innerstädtischen Kanallandschaft regulieren und sind noch heute im Einsatz.