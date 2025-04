Wassererlebnisse im Kreis Esslingen: Die Sonne lockt erste Boote auf den Neckar

1 Die Sonnenstrahlen genießt der Ruderer Rolf Krumm auf dem Neckar bei Esslingen. Foto: /Roberto Bulgrin

Noch ist das Wasser sehr kühl, aber die ersten Boote sind auf dem Neckar bereits in die Saison gestartet. Die Verleihstationen in Esslingen und der Umgebung lassen sich Zeit.











Link kopiert

Die Frühlingssonne lockt Rolf Krumm aufs Ruderboot. Bei strahlendem Wetter ruderte er bei Esslingen im kurzärmeligen Sportdress. Auch Segelboote gleiten über den ruhigen Fluss. Obwohl das Wassers noch relativ kalt ist, wagen sich manche Freizeitsportler mit dem Ruderboot oder mit Kanus ins kühle Nass. Bei Verleihstationen und Veranstaltern von Touren beginnt die Saison in der Regel erst Ende April oder am 1. Mai.

„Wir machen zurzeit die Boote, die Kanus und die Stand-up-Paddle-Boards fit“, sagt Kim Raisch. Er ist fast täglich im Einsatz, um die neue Saison vorzubereiten. Der Verleih an der Inselstraße 1b in Oberesslingen öffnet zwar offiziell erst am 1. Mai. „Über die Ostertage haben wir schon einige Gruppen, die sich ins Wasser wagen.“ Falls das Wetter über die Feiertage mitspielt, werden Raisch und sein Team vor Ort sein und bei entsprechender Nachfrage auch Kanus verleihen. „Die Woche nach Ostern brauchen wir aber noch, um an den Booten zu arbeiten“, sagt Raisch. Da gebe es viel zu streichen, zu schleifen oder auch zu reparieren. Dem Saisonstart fiebert „Käpt’n Kim“, wie sich der Wassersportfan nennt, schon entgegen.

Gruppentour auf dem Solarboot

Neben dem individuellen Verleih bietet er gemeinsam mit Ralf Weinberger auch Angebote für Gruppen an. Auf dem Solarboot, das die begeisterten Tüftler selbst gebaut haben, geht es dann in die Seitenarme des Neckars oder Richtung Stuttgart. Die verwunschene Flusslandschaft vom Neckar aus zu beobachten, findet Ralf Weinberger besonders schon. Da fühle man sich „ein bisschen wie auf dem Amazonas“. Wer nicht mitpaddeln mag, darf am Ufer sitzen und ein Getränk genießen. Parkmöglichkeiten gibt es beim Eberspächer-Parkplatz nahe der Holzbrücke.

Rolf Krumm genießt den Saisonstart im Ruderboot. Foto: Roberto /Bulgrin

Die Neckarkanäle möchte die Stadt Esslingen einem breiten Publikum erschließen. „Wir starten offiziell am 26. April mit den Touren“, sagt Michael Scheu, der sich in Esslingen um Stadtmarketing und Tourismus kümmert. Einen individuellen Verleih gibt es bei den städtischen Anbietern, die mit der Firma Nextours zusammenarbeiten, nicht. Dennoch lassen sich die Kanäle mit erfahrenen Guides von Marc Schmitt und seinem Team entdecken. Wehre und Staustufen fordern die Paddlerinnen und Paddler heraus.

Individuelle Termine für größere Gruppen

„Für größere Gruppen machen wir individuelle Termine“, sagt Scheu. Für Kleingruppen oder Einzelpersonen sind die Touren gedacht, die auf der Homepage der Esslingen Info zu finden sind. „Da setzen wir auch auf Thementouren“, sagt Scheu. Bei der bayerischen Tour gibt es Weißwürste und Bier auf dem Boot, die schwäbische Variante wird mit Maultaschen und Kartoffelsalat angeboten. Auch Touren für Naturfreunde und Nachtschwärmer stehen auf dem Plan. Je nach Zuschnitt der Tour wird mit Einzel-, Doppel- oder Großkanadiern gefahren. „Die Esslinger Altstadt aus einer neuen Perspektive zu entdecken“, findet Michael Scheu besonders spannend.

src="https://player.glomex.com/integration/1/glomex-player.js">

Für Paddler lohnen sich auch Ausflüge in die nähere Umgebung. Im Remstal gibt es eine Verleihstation der „Zugvögel“ in Weinstadt-Endersbach. Dort sind SUPs ebenso zu haben wie Kajaks und Canadier in verschiedenen Größen. Der Verleih oberhalb des Birkelwehrs hat ab Ende April geöffnet. Das Unternehmen bietet Touren in der Region Stuttgart an. Die Stadt hat den Einstieg sehr gut ausgebaut, sodass auch Anfänger gut in die Boote kommen. Nach Feierabend kommen viele Paddler mit ihren SUPs aus der Region Stuttgart, um die Ruhe auf dem Wasser zu genießen. Die Saison auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee beginnt am 1. Mai. Dann hat auch der Biergarten geöffnet. Den Ansturm auf den beliebten See für Schwimmer und Paddler hat die Kommune mit einem kostenpflichtigen Parkplatz gebremst.

Auf der Homepage von www.esslingen-erleben.de ist das Angebot des Verleihs auf der Esslinger Insel einzusehen. Anmeldung unter 01 76 / 63 20 02 62. Die Touren des Esslinger Stadtmarketings sind unter www.esslingen-info.de einzusehen; Buchung online oder unter 07 11 / 39 69 39 69. Die Zugvögel sind unter www.diezugvoegel.de zu finden.