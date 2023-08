1 Abschied aus Esslingen: Die bisherige SSVE-Kapitänin Elena Ludwig. Foto: /Herbert Rudel

Die Wasserball-Nationalspielerin wechselt vom SSV Esslingen zu den WF Spandau 04. Beim SSVE wünschen ihr alle Glück.















Im Leben von Elena Ludwig gibt es zurzeit viele besondere und viele besonders aufregende Tage. Der kürzlich etwa, als sie ihr Abiturzeugnis ausgehändigt bekam. Dieser Freitag gehört definitiv auch dazu: Die 18-Jährige verlässt das heimische Nest in Esslingen und zieht in die Hauptstadt. In Berlin wird sie ein freiwilliges soziales Jahr ableisten. Und vor allem Wasserball spielen.