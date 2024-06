Wasserball-Talent: Elena Ludwig: happy in der Hauptstadt

1 Elena Ludwig (rechts) versucht, einen Wurf ihrer ehemaligen Esslinger Kameradin Georgia Sopiadou abzuwehren. Foto: /Herbert Rudel

Die 19-jährige Esslingerin Elena Ludwig lebt seit knapp einem Jahr in Berlin und spielt dort erfolgreich Wasserball. Nun will sie den nächsten Schritt machen.











„Es war eigentlich normal“, sagt Elena Ludwig. Da spricht die ambitionierte und coole Sportlerin, die sich ganz auf ihr Spiel konzentriert. Aber ein bisschen besonders war es dann schon, gibt sie zu. In zweierlei Hinsicht: Die 19-Jährige war am vergangenen Wochenende mit dem U-20-Wasserballteam der WF Spandau 04 bei den deutschen Meisterschaften im Wasser. Im Wasser des vereinseigenen Freibades des SSV Esslingen. Dort, wo sie wasserballerisch groß geworden ist und viel Zeit verbracht hat. Besonders war aber auch, „dass ich viel Spielpraxis in der Rolle der Führungsspielerin sammeln durfte, dafür bin ich Spandau dankbar“. Denn es war für die Berliner gar nicht so einfach, ein Team für den Wettbewerb zu stellen. Mit vier Wasserballerinnen und acht Athletinnen, die eigentlich im Schwimmen zuhause sind, wurden die Wasserfreundinnen Vierte, einen Rang hinter dem SSVE-Team.