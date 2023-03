1 Freude pur bei den SSVE-Wasserballerinnen. Foto: /Carsten Trebuth

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen werden beim Final Four des deutschen Wasserball-Pokals durch ein 11:9 nach Fünfmeterwerfen gegen Bochum Dritte.















Link kopiert

Müde und zufrieden kamen die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen am Sonntagnachmittag wieder zuhause an. Müde, weil sie beim Final Four um den deutschen Wasserball-Pokal in Düsseldorf die Players-Night mitgenommen und entsprechend wenig geschlafen hatten, zufrieden, weil sie bei dem Turnier den dritten Platz erreicht hatten.