Wasserball-Pokal: SSV Esslingen ist gefühlt sogar Zweiter

1 Jamie-Julique Haas ist in einem sehr ausgeglichenen Team die erfolgreichste Esslinger Torschützin. Foto: /Herbert Rudel

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen kommen beim Final-Four-Turnier um den DSV-Pokal in Berlin durch ein 24:4 gegen Waspo Hannover auf Platz drei.











Link kopiert

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen haben beim Final Four um den DSV-Pokal in Berlin Platz drei erreicht. Nach der 12:21-Niederlage im Halbfinale am Freitag gegen die WF Spandau 04 gewannen sie das Spiel um Platz drei gegen Waspo Hannover deutlich mit 24:4 (5:0, 6:2, 8:1, 5:1). Am Ende waren die Esslingerinnen, deren Torhüterin Maria Sekulic als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde, mit dem Ergebnis zufrieden – und mindestens so mit ihrem Auftritt. Gefühlt war es der zweite Platz.